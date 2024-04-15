Музыкант Натан: «Мне пересказали несколько серий «Постучись в мою дверь», и я сделал саундтрек»

Музыкант Натан стал автором заглавной композиции к российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», который вскоре выйдет на ТНТ. Примечательно, что Натан создал эту композицию, даже не посмотрев оригинальную версию сериала.

«Когда мне сказали, что снимают сериал, мы решили попробовать написать для него саундтрек. Мне рассказали сюжет нескольких серий, и я сделал определенные выводы, которые помогли мне создать эту композицию», — поделился Натан.

Это признание Натан сделал в программе «Утро. ТНТ» с Анной Хилькевич. Он добавил, что снялся еще и в одном из эпизодов адаптации сериала.

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