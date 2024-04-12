Съемочная группа программы «Жизнь своих» побывала в Екатеринбурге

Выпуск программы Первого канала «Жизнь своих» на этот раз будет посвящен столице Урала, городу Екатеринбургу. Ведущий проекта Евгений Кривцов расскажет о том, как живут и работают создатели самых стремительных поездов, каким образом на Урале добывают и сортируют лучшие в мире изумруды и в чем секрет настоящих уральских пельменей.
Кроме этого, Евгений Кривцов вместе со съемочной группой поднимется на небоскреб и покажет Екатеринбург с высоты без малого 200 метров.
Евгений Кривцов на смотровой площадке в Екатеринбурге. Фото: Первый канал
«Если бы я родился в Екатеринбурге, то разбирался бы в уральских самоцветах как Данила-мастер из сказок Бажова. Даже в лютый мороз купался бы в открытом бассейне на высоте 200 метров или купил бы квартиру в особом квартале, который здесь называют Городком чекистов», - поделился Евгений Кривцов.
Программа «Жизнь своих» о Екатеринбурге выйдет в эфир Первого канала в воскресенье, 14 апреля, в 10:15.