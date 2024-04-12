Съемочная группа программы «Жизнь своих» побывала в Екатеринбурге

Выпуск программы Первого канала «Жизнь своих» на этот раз будет посвящен столице Урала, городу Екатеринбургу. Ведущий проекта Евгений Кривцов расскажет о том, как живут и работают создатели самых стремительных поездов, каким образом на Урале добывают и сортируют лучшие в мире изумруды и в чем секрет настоящих уральских пельменей.

Кроме этого, Евгений Кривцов вместе со съемочной группой поднимется на небоскреб и покажет Екатеринбург с высоты без малого 200 метров.

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