Раз, два, три, лишний вес, уходи: авторы подкаста Первого канала «Обман веществ» назвали главные шаги в борьбе с ожирением

Теперь каждую неделю популяризаторы здорового образа жизни, ведущие подкаста Первого канала «Обман веществ» будут рассказывать о том, как сохранить здоровье и помочь себе. Авторы программы - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova Зухра Павлова. Первый выпуск посвящен такой, увы, часто встречающейся проблеме, как ожирение.

Ожирение - самая страшная неинфекционная эпидемия XXI века. Оно не только эстетически непривлекательно, но и сопровождается множеством тяжелых заболеваний: сердечно-сосудистые, эндокринные (тот же самый сахарный диабет), психические расстройства (депрессия) и др. Избыточный вес буквально мешает людям быть счастливыми. Гормон счастья серотонин не может полноценно работать там, где присутствует воспаление. А лишний вес всегда им сопровождается. Бариатрические хирурги, которые оперируют людей с ожирением, называют это заболевание пожизненным. Но на самом деле от него можно избавиться.

Исторически причина лишних килограммов - в изменении образа жизни. Человек прямоходящий стал очень малоподвижным, а еда стала очень доступной. Теперь людям не нужно охотиться, пробегая по десятку километров в погоне за добычей. При этом потребности нашего организма остались теми же. Но обо всем по порядку.

Исторически причина лишних килограммов - в изменении образа жизни. Человек прямоходящий стал очень малоподвижным, а еда стала очень доступной. Теперь людям не нужно охотиться, пробегая по десятку километров в погоне за добычей. При этом потребности нашего организма остались теми же. Но обо всем по порядку.

Питание

Это самый важный пункт из большой тройки причин ожирения. Современная еда часто насыщена жирами и углеводами - она очень калорийна. Человек может съесть и 10 000 калорий, оставаясь стройным, но это при условии, что он их потом сжигает. В ином случае происходит быстрый набор веса. Организму свойственно запасать жир с избытком до тех пор, пока это вообще возможно. К тому же человеческий желудок и жировая ткань имеют способность увеличиваться чуть ли не безгранично.

Ешьте три раза в день. А если день долгий, то допустим один перекус. Возможно, это удивит, но даже на диете есть можно практически все. Мы не берем в расчет откровенно вредные продукты вроде полуфабрикатов и жаренной на сале картошки, но, например, сладкий банан - это хороший продукт. Главное, не есть углеводосодержащее вечером, когда у нас самая высокая активность гормона инсулина. Все сладкое только стимулирует его выработку и способствует накоплению жировой ткани. Соблюдайте баланс белков, жиров и углеводов в рационе.

Движение

Все лишние килограммы мы активно наедаем в сидячем положении. А еще мы сидим, когда работаем и отдыхаем перед телевизором, едем на машине или в общественном транспорте. Люди почти перестали ходить пешком. Существует даже синдром ранней сидячей смерти. Мышцы обязательно должны работать. И не только в руках и ногах, но и в сердце. Его нужно тренировать даже усерднее, а способна на это лишь постоянная физическая активность.

Сон

Это еще один важный пункт на пути борьбы с ожирением. В человека эволюцией заложено спать всю ночь, пока темно, а утром, с восходом солнца, становиться активным. С появлением электричества суточные ритмы людей постоянно нарушаются. Мы можем бодрствовать всю ночь, а потом весь день спать, но это сильно противоречит нашей физиологии. Так уж устроено, что с заходом солнца одни гормоны снижаются, другие - повышаются. Идет обновление тканей. А еще ночью открывается жировое депо, которое «кормит» нас, пока мы спим. В это время запасы энергии тратятся. Что же происходит, когда мы идем против биологических часов? Организм испытывает огромный стресс, часто хронический. А уже он характерен накоплением стратегического запаса жировой ткани. Поэтому люди, которые бодрствуют ночью, всегда будут иметь проблемы с составом тела.

Что в итоге?

Здоровое тело - это головокружительная легкость и всегда хорошее настроение. Но чтобы добиться такого результата, нужны четкая осознанность, отказ от многих привычек и достаточно часто помощь врача. Потому что из ожирения необходимо выходить, не просто сбросив вес, а с минимальным количеством осложнений, которые формируются на фоне лишнего веса. Конечно, если вы набрали всего три килограмма, то можно ограничиться лишь спортом, качественным сном и правильным питанием. И помните: диеты - это временная мера, они не дают постоянного результата. Лишь изменив образ жизни, вы измените себя.

«Обман веществ» 16+

Ночной эфир