Кастинги в популярные проекты весны 2024 года, куда реально попасть простым людям

Произвести первое впечатление нужно онлайн-анкетой: рассказом интересной истории или записью своих способностей, или иным умением.
Главное - чтобы костюмчик сидел
Стилист Александр Рогов со своей командой путешествуют по стране и преображают женщин в разных городах - в рамках передачи «Рогов в городе» (16+) на СТС. Чтобы попасть в руки успешного стилиста, необходимо написать свою историю, где объяснить, почему именно вам сейчас необходимо преображение.
Теперь Рогов ведет еще одну передачу, где помогают женщинам сменить стиль и гардероб - «Модный приговор» (12+) на Первом канале.
Как попасть: Для участия в «Модном приговоре» необходимо заполнить анкету на сайте Первого канала 1tv.ru.
Подробности участия в шоу «Рогов в городе» - на сайте канала СТС, а анкеты ждут по адресу kasting-kinodetal@yandex.ru, для участия в «Рогов в деле».
Уж замуж невтерпеж
Продюсеры программы «Давай поженимся!» (12+, Первый канал) предупреждают: выбор женихов и невест в студии - не игра. Пройти отбор в программу приглашают только тех, кто на самом деле устал от одиночества в личной жизни. Анкеты рекомендуют заполнять «взрослым, состоявшимся людям, которые готовы к принятию самого ответственного в жизни решения». Заполняя анкету, отвечайте на вопросы не односложно - пишите интересные рассказы, с деталями и увлекательными эпизодами из жизни. Придется рассказать о работе, прошлом опыте отношений, достоинствах и недостатках, увлечениях, приданом и о том, чем готовы поделиться со спутником (спутницей) жизни. Шансов создать семью в телеэфире немного, но они есть.
Как попасть: Заполнить анкету на сайте Первого канала в разделе «Кастинги Первого» 1tv.ru.
Музыка всех связала
В телешоу «Конфетка» (16+) на ТНТ ищут талантливых людей, которые пишут классные песни. На телепроект придут звезды, которые и споют песню автора и исполнителя «из народа». Победитель каждого выпуска получает 300 тыс. руб. - его выбирают зрители студии. В анкете просят ссылки на песни и клипы. Обещают приглашать не только тех, кто уже прославился в сети, но и новичков.
В новый сезон телешоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) на телеканале «Россия» отбирают талантливых вокалистов из народа. Требуются безупречные вокальные данные, артистизм, отсутствие комплексов перед исполнением на большую аудиторию и хорошая аудиозапись для демонстрации таланта. Приз для победителя солидный - 5 млн руб.
Победитель 5-го сезона «Ну-ка, все вместе!» Фаррух Хасанов выиграл 5 млн руб. Фото: канал «Россия 1»
На Первом канале набирают участников в новое музыкально-игровое телешоу, название которого пока держат в секрете. Приглашают тех, кто умеет петь, разбирается в отечественном шоу-бизнесе и умеет пользоваться подсказками интуиции.
Как попасть: Заполнить анкету на сайте ТНТ для участия в «Конфетке» tnt-online.ru.
Анкету для участия в «Ну-ка, все вместе!» можно заполнить на сайте компании «Вайт Медиа» weitmedia.com.
Участников в новый проект Первого канала ждут с анкетами на сайте 1tv.ru.
Хорошего человека не должно быть много
Фото: канал «Пятница»
В эфире телеканала «Пятница!» идет первый сезон проекта «Большие девочки» (12+), а уже начался кастинг в новый сезон, съемки которого пройдут летом. В программе 13 женщин весом от 100 килограммов с помощью экспертов и силы воли меняют жизнь - для этого худеют. Бонус для всех - похудение, для участницы, которая скинет больше всех, еще и 1 млн руб. Ждут анкеты от женщин в возрасте от 18 до 26 лет и весом свыше 100 кг - с рассказом о себе, ответом на несколько десятков вопросов (в том числе и о том, какие диеты и способы избавления от лишних кг пробовали), плюс фото (даже в нижнем белье).
Как попасть: Заполнить анкету на сайте «Пятницы!» friday.ru.
Дом, который ремонтирует ТВ.
В программе «Дачный ответ» (0+, НТВ) принимают заявки на переделку гостиной, кухни, спальни, мансарды, террасы в домах, которые находятся не далее 55 км от МКАД. Всех будущих участников программ по переделке жилища сразу предупреждают: «создание интерьера - творческий процесс, поэтому дизайнер решает самостоятельно, какие пожелания хозяина жилища услышать, а что сделать по-своему, и результат может стать большим сюрпризом».
Для передачи «Квартирный вопрос» (0+, НТВ) приглашают участников из Москвы и Подмосковья (не дальше 10 км от МКАД), а также двух регионов - Казань и Нижний Новгород. Обещают изменить старый интерьер в квартире, метраж которой не меньше 40 кв. м. «Однушки» и квартиры из новостроек без отделки в кастинге не участвуют. На время переделки (2 - 3 месяца) из жилища надо будет съехать. Заинтересовать продюсеров передач о преображении квартир можно историями о членах семьи, семейных традициях, увлечениях.
Как попасть: Заполнить анкету на сайте компании-производителя программы peredelka.tv.