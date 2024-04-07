Кастинги в популярные проекты весны 2024 года, куда реально попасть простым людям

Произвести первое впечатление нужно онлайн-анкетой: рассказом интересной истории или записью своих способностей, или иным умением.

Главное - чтобы костюмчик сидел

Стилист Александр Рогов со своей командой путешествуют по стране и преображают женщин в разных городах - в рамках передачи «Рогов в городе» (16+) на СТС. Чтобы попасть в руки успешного стилиста, необходимо написать свою историю, где объяснить, почему именно вам сейчас необходимо преображение.

Теперь Рогов ведет еще одну передачу, где помогают женщинам сменить стиль и гардероб - «Модный приговор» (12+) на Первом канале.

Как попасть: Для участия в «Модном приговоре» необходимо заполнить анкету на сайте Первого канала 1tv.ru.

Подробности участия в шоу «Рогов в городе» - на сайте канала СТС, а анкеты ждут по адресу kasting-kinodetal@yandex.ru, для участия в «Рогов в деле».

Уж замуж невтерпеж

Продюсеры программы «Давай поженимся!» (12+, Первый канал) предупреждают: выбор женихов и невест в студии - не игра. Пройти отбор в программу приглашают только тех, кто на самом деле устал от одиночества в личной жизни. Анкеты рекомендуют заполнять «взрослым, состоявшимся людям, которые готовы к принятию самого ответственного в жизни решения». Заполняя анкету, отвечайте на вопросы не односложно - пишите интересные рассказы, с деталями и увлекательными эпизодами из жизни. Придется рассказать о работе, прошлом опыте отношений, достоинствах и недостатках, увлечениях, приданом и о том, чем готовы поделиться со спутником (спутницей) жизни. Шансов создать семью в телеэфире немного, но они есть.

Как попасть: Заполнить анкету на сайте Первого канала в разделе «Кастинги Первого» 1tv.ru.

Музыка всех связала

В телешоу «Конфетка» (16+) на ТНТ ищут талантливых людей, которые пишут классные песни. На телепроект придут звезды, которые и споют песню автора и исполнителя «из народа». Победитель каждого выпуска получает 300 тыс. руб. - его выбирают зрители студии. В анкете просят ссылки на песни и клипы. Обещают приглашать не только тех, кто уже прославился в сети, но и новичков.

В новый сезон телешоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) на телеканале «Россия» отбирают талантливых вокалистов из народа. Требуются безупречные вокальные данные, артистизм, отсутствие комплексов перед исполнением на большую аудиторию и хорошая аудиозапись для демонстрации таланта. Приз для победителя солидный - 5 млн руб.