Тройные кресла, немой наставник и другие фишки зарубежных версий проекта «Голос»

Пожалуй, самая необычная и прикольная фишка - коллегиальные кресла в некоторых версиях зарубежного «Голоса». Как это работает? Примерно, как головы Змея Горыныча. В расширенном кресле, больше похожем на жесткий красный диван, умещается сразу несколько наставников - пара или даже тройка (!). В ходе выступления они открыто обсуждают и советуются, кто им больше по душе, и только потом уже давят на кнопку - одну на всех.

Помимо технически необычного решения, такой ход привносит в проект дополнительную интригу: это и жюри внутри жюри, и двойная или тройная сила против других наставников, и повод лишний раз поругаться, сидя за одним широким креслом. Кроме того, интересно наблюдать за реакцией сидящих плечом к плечу наставников, которые имеют возможность тут же обсуждать друг с другом выступление в режиме реального времени.

Наш «Голос» снимают десятками разных камер, поэтому у зрителя есть возможность сопоставить одновременно несколько реакций: как слушают выступающих, сидя спиной, наставники; как артисты реагируют на то, что никто к ним не поворачивается (или, наоборот, поворачивается); как группа поддержки в «рыдальной» комнате ждет заветного удара по красной кнопке. Однако в западных версиях шоу во время слепых прослушиваний на сцене стабильно работает оператор - именно он из-за спины вокалиста снимает повернувшихся судей в тот момент, когда идет выступление.