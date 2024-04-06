Тройные кресла, немой наставник и другие фишки зарубежных версий проекта «Голос»

Казалось бы, что может быть нового: регламент есть регламент. Но нет. «Телепрограмма» нашла несколько интересных особенностей западных версий шоу, которыми организаторы разнообразят выступления артистов. Вдруг и у нас они в скором времени появятся?
Имена вместо фамилий
Фото: You Tube
Западная культура так устроена, что имя там зачастую бывает «первичнее» фамилии. Его даже намеренно сокращают - для простоты и свойскости. Мы все знаем Тома Круза, Криса Хемсворта и Деми Мур и никогда не будем звать их Томасом, Кристофером и Деметрией. Даже слух режет. Конечно, когда наши артисты пытаются косить под голливудских звезд и переназывают себя (Саша Петров, Юра Борисов, Саша Бортич), получается слегка карикатурно.
Но иногда это могло бы сыграть и на общее благо: представьте себе светодиодные дорожки, ведущие к сцене при выборе артиста, на которых было бы написано не «Агутин», «Беляев» или «Гагарина», а «Леня», «Тоша» и «Поля». Весело же? Ну хотя бы 1 апреля. А вот в американском шоу The Voice так и происходит - на полу высвечиваются имена наставников: Адам (Левин), Блейк (Шелтон), Келли (Кларксон) и Джон (Стивенс). Видимо, чтобы еще больше расположить закомплексованного артиста.
Второй шанс
Фото: You Tube
У каждого должен быть шанс, верно? Именно поэтому в российском детском «Голосе» и придумали утешительный раунд для юных артистов, которые вылетели на стадии нокаутов. Так мы получили нескольких победителей, попрощавшихся было с проектом, но восставших из пепла, как птица Феникс. А вот в Италии пошли дальше - и решили поддержать пенсионеров! Поющие бабушки и дедушки в спецверсии шоу The Voice Senior протестировали на себе новую кнопку под названием Second Chance Button («кнопка второго шанса»). Лучшее с точки зрения гуманизма нововведение. Работает так: если участнику не удается попасть в команду с первого раза, один из тренеров, почувствовав, что потенциал не раскрыт или просто песня не подошла, может нажать эту кнопку, чтобы позволить артисту снова пройти прослушивание в следующем выпуске шоу. Круто же?!
Немой наставник
Фото: Global Look Press
Одним из самых веселых моментов проекта во время слепых прослушиваний по-прежнему остаются игривые разборки среди наставников за одаренных артистов. Организаторы российского «Голоса» недавно добавили перца в этот компонент - и теперь судьи могут блокировать коллегу, чтобы ему не достался талант. Однако во вьетнамской и румынской версиях шоу пошли дальше: там есть функция заткнуть рот сопернику! Буквально. Кнопка Mute дает возможность «выключения звука» другому наставнику. То есть он может претендовать на артиста, подавать ему знаки, отправлять воздушные поцелуи, чтобы заманить к себе в команду, но... молча. Наверное, у нас такой кнопки нет, потому что зрители сразу же захотят и себе такую же.
Двойные и тройные кресла
Фото: You Tube
Пожалуй, самая необычная и прикольная фишка - коллегиальные кресла в некоторых версиях зарубежного «Голоса». Как это работает? Примерно, как головы Змея Горыныча. В расширенном кресле, больше похожем на жесткий красный диван, умещается сразу несколько наставников - пара или даже тройка (!). В ходе выступления они открыто обсуждают и советуются, кто им больше по душе, и только потом уже давят на кнопку - одну на всех.
Помимо технически необычного решения, такой ход привносит в проект дополнительную интригу: это и жюри внутри жюри, и двойная или тройная сила против других наставников, и повод лишний раз поругаться, сидя за одним широким креслом. Кроме того, интересно наблюдать за реакцией сидящих плечом к плечу наставников, которые имеют возможность тут же обсуждать друг с другом выступление в режиме реального времени.
Наш «Голос» снимают десятками разных камер, поэтому у зрителя есть возможность сопоставить одновременно несколько реакций: как слушают выступающих, сидя спиной, наставники; как артисты реагируют на то, что никто к ним не поворачивается (или, наоборот, поворачивается); как группа поддержки в «рыдальной» комнате ждет заветного удара по красной кнопке. Однако в западных версиях шоу во время слепых прослушиваний на сцене стабильно работает оператор - именно он из-за спины вокалиста снимает повернувшихся судей в тот момент, когда идет выступление.
Фото: You Tube
Фото: You Tube
То есть у зрителя есть возможность наблюдать и за артистом, и за лицом наставника единовременно - этакий эффект камеры на певце. У нас обычно даются только крупные планы судей. А оператор на сцене появляется на стадии поединков и нокаутов.
«Голос» 12+
Пятница/21.45