«Своя игра»: проверьте свои знания - реальные вопросы викторины

7 апреля 1994 года в эфир РТР вышел первый выпуск передачи «Своя игра» - российской адаптации американского шоу Jeopardy! («Рискуй!»). Как обычно бывает, русифицированная версия программы - в данном случае легальная адаптация - оказалась весьма самобытной и ламповой, разойдясь на цитаты и мемы: теперь каждый зритель знает, как кричит кот в мешке, как выглядит в мантии Анатолий Вассерман, что такое «шутки за 300» и с какой ласковой интонацией ведущий Петр Кулешов произносит «Господь с вами» в случае неверного ответа.
Отмечая юбилейную дату, «Телепрограмма» предлагает читателю сыграть в «Свою игру» из реальных вопросов викторины и попытаться набрать максимальное число очков, как это удалось однажды Александру Друзю (непобитый рекорд - 120 001 балл). Правда, чтобы чуть облегчить задачу, мы предлагаем варианты ответов - ведь не у всех есть время на круглосуточное изучение энциклопедий.
Вопрос 1 (100 очков)
Вопросы сгруппированы по областям знаний и имеют различную стоимость. Фото: НТВ
Категория: «Европа нам покажет»
Жители британской деревни Уэстбери всего за фунт приобрели это и превратили в самую маленькую в мире библиотеку. Библиотека работает без выходных круглые сутки, свет горит всю ночь, в каталоге более 100 наименований. Где же расположена библиотека?
А. Маяк.
Б. Телефонная будка.
В. Холодильник.
Вопрос 2 (200 очков)
В 2001 - 2002 годах Анатолий одержал 15 побед подряд. Фото: НТВ
Категория: «Сделал дело - гуляй смело»
Рафаэль заломил за известную фреску 1000 золотых; недовольный заказчик выбрал третейским судьей Микеланджело, зная о соперничестве художников. Микеланджело осмотрел работу и вынес этот вердикт.
А. Заплатить полностью.
Б. Работа ничего не стоит.
В. Мало.
Вопрос 3 (300 очков)
Категория: «Не вырубить топором»
«Тому удивляется вся Европа, какая у полковника обширная...» Полковник ничуть не смутился и ответил автору Козьме Пруткову: «Чему удивляться? Обыкновенная...»
А. … (пятая точка).
Б. Шляпа.
В. Изба.
Вопрос 4 (400 очков)
Мантии для игроков были придуманы именно в российской версии игры. Фото: studio2v.ru
Категория: «Сказки на ночь»
В карельской сказке волшебный жернов мог намолоть все, что захочешь. Отправляясь рыбачить, богач взял жернов и велел намолоть этого, да побольше. От тяжести лодка утонула, но жернов и на дне моря продолжал молоть. Что же?
А. Соль.
Б. Деньги.
В. Золото.
Вопрос 5 (500 очков)
Категория: «Университеты»
В 1994 году увидела свет «Энциклопедия экстремальных ситуаций». В статьи на букву «К» входят, например, «Кораблекрушение» и «Конец света», на букву «Ш» - «Шаровая молния». Назовите единственную статью на «Э».
А. Экстремальная ситуация.
Б. Эпидемия.
В. Экзамен.
«Кот в мешке»
Очки: назначьте сами
В 2017 году одна нижегородская строительная фирма взяла в штат кота Кефира с окладом в 20 000 рублей. Обязанность у кота именно эта.
А. Ловить мышей.
Б. Переступать порог дома.
В. Топтаться на спине.
Правильные ответы: 1 - Б, 2 - В, 3 - Б, 4 - А, 5 - В, Кот в мешке - Б.
«Своя игра» 0+
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