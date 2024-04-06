«Своя игра»: проверьте свои знания - реальные вопросы викторины

7 апреля 1994 года в эфир РТР вышел первый выпуск передачи «Своя игра» - российской адаптации американского шоу Jeopardy! («Рискуй!»). Как обычно бывает, русифицированная версия программы - в данном случае легальная адаптация - оказалась весьма самобытной и ламповой, разойдясь на цитаты и мемы: теперь каждый зритель знает, как кричит кот в мешке, как выглядит в мантии Анатолий Вассерман, что такое «шутки за 300» и с какой ласковой интонацией ведущий Петр Кулешов произносит «Господь с вами» в случае неверного ответа.

Отмечая юбилейную дату, «Телепрограмма» предлагает читателю сыграть в «Свою игру» из реальных вопросов викторины и попытаться набрать максимальное число очков, как это удалось однажды Александру Друзю (непобитый рекорд - 120 001 балл). Правда, чтобы чуть облегчить задачу, мы предлагаем варианты ответов - ведь не у всех есть время на круглосуточное изучение энциклопедий.

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