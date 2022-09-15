«Звезды в Африке»: Стоун и Верещагин вот-вот подерутся, и тут врывается Соколовский!

А тем временем мы следим за третьим сезоном шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.
В новом выпуске от 18 сентября команду «красных» ждут серьезные испытания. К ним придет новый участник Влад Соколовский, а давний конфликт Саши Стоуна и Олега Верещагина перерастет в большой скандал с непредсказуемыми последствиями. Ссора двух сильных игроков разделит лагерь на две части и покажет, что выяснение отношений по-мужски неизбежно.
Появившийся в шоу Соколовский сразу же покажет свое намерение делать все ради своей команды и сыграет важную роль в противостоянии Верещагина и Стоуна. Голосование за выбывание из шоу шокирует ведущих, ведь такой результат они увидят впервые за всю историю проекта.
Раскол в команде «красных» заставит «синих» действовать быстро и решительно. Стас Ярушин и Вячеслав Малафеев не скрывают планов переманить соперников на свою сторону. Наиболее уязвимой участницей оказалась Карина Кросс. Девушке сложно бороться с собой и своими страхами, поэтому чаще всего на проекте ее можно увидеть в слезах. А спонтанные и эмоциональные решения и вовсе поставят ее под угрозу ухода.
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Того, кто в итоге покинет шоу на этой неделе, определит испытание на вылет. И оно станет самым важным за последние два сезона.
Смотрите шоу «Звезды в Африке» по воскресеньям в 19:00 на канале ТНТ.