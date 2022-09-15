«Звезды в Африке»: Стоун и Верещагин вот-вот подерутся, и тут врывается Соколовский!

А тем временем мы следим за третьим сезоном шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

В новом выпуске от 18 сентября команду «красных» ждут серьезные испытания. К ним придет новый участник Влад Соколовский, а давний конфликт Саши Стоуна и Олега Верещагина перерастет в большой скандал с непредсказуемыми последствиями. Ссора двух сильных игроков разделит лагерь на две части и покажет, что выяснение отношений по-мужски неизбежно.

Появившийся в шоу Соколовский сразу же покажет свое намерение делать все ради своей команды и сыграет важную роль в противостоянии Верещагина и Стоуна. Голосование за выбывание из шоу шокирует ведущих, ведь такой результат они увидят впервые за всю историю проекта.