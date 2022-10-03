«Жизнь своих»: на Первом канале покажут, как на самом деле живут люди за МКАДом

На Первом канале стартовало новое шоу о путешествиях «Жизнь своих». Ведущий Евгений Кривцов ездит по всей России и рассказывает, как на самом деле люди живут в глубинке.

«Мы хотим показать не местные красоты, а то, как живет обычный человек и почему ему хорошо и интересно именно в своем регионе, чем он занимается и чем дышит», — рассказывает Кривцов.

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Например, в одном из выпусков покажут семью, которая переехала из Москвы в Ярославль. Люди обзавелись домом, домашними животными и теперь там счастливы.

Проект будет выходить на Первом канале по воскресеньям, в 10:15.