Жених-миллионер оказался мойщиком остановок: «Пятница!» покажет экспериментальное реалити

6 сентября на канале «Пятница!» стартует новое романтическое реалити-шоу «Мистер Х». Зрителям покажут, как 30 девушек восемь недель боролись за сердце миллионера, который оказался простым мойщиком остановок. Девушки не знали этот секрет до самого конца проекта. Им объявили, что они соревнуются за внимание богатого жениха.

Мистером Х стал некий Игорь из Амурской области — летчик в отставке, который зарабатывает на жизнь мытьем остановок. Чтобы заставить девушек поверить, что он миллионер, герой учился жить как богач. Стилисты поработали над его внешностью и одели в дорогой костюм. Ему поставили виниры, обучали правилам этикета, учили есть устриц и ездить на роскошных автомобилях.

Девушек же собрали со всей России, разной внешности и разных профессий: психолога, бизнесвумен, учителя, тренера по плаванию, певицу, тату-мастер и других. Кто-то из них уже был замужем, а кто-то ни разу не заводил отношений. Но все они пришли на проект, чтобы влюбиться и закадрить Мистера Х. Но что они выберут, когда узнают его тайну, — любовь или деньги?