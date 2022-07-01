Жасмин чуть не перевернулась на лодке и прогулялась с альпаками в новом сезоне «У-Дачного чарта»

Канал «Муз-ТВ» запускает новый сезон «У-Дачного чарта». На этот раз ведущей шоу стала певица Жасмин. Она представит зрителям летний букет из бодрящих клипов и отборных хитов.

Фишкой проекта стало то, что ведущая и съемочная бригада не были заперты в четырех стенах студии — они постоянно меняли локации в поисках самых живописных загородных видов.

Вместе с Жасмин зрители у экранов получат полное слияние с природой в глэмпинге, устроят пикник со свежей выпечкой и самоваром, прокатятся на яхте по озеру, прогуляются с альпаками, заглянут в баню и на экоферму.

«Не хочу раскрывать все секреты, но такого количества захватывающих сюжетов в концепции чартов, я лично давно не встречала! Только представьте, что ради красивых кадров и интересного сюжета наша команда проделала путь длиною более двух тысяч километров!» — говорит Жасмин. «А сколько всего было за кадром. Чуть не перевернувшаяся лодка, потоп на пирсе, съемка в бане в самый жаркий день, прогулка с альпаками! А еще могу поделиться небольшой тайной — один из съемочных дней прошел у меня дома! В общем, мне и съемочной команде точно есть, чем поделиться, сюрпризов будет много!»

Не пропустите новый сезон «У-Дачного чарта» с Жасмин — с 3 июля, по воскресеньям, в 9:00 на канале «Муз-ТВ».

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