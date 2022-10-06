Жанна Бадоева и «Жизнь других» вернулись на Первый канал

Вы ждали эту новость: Жанна Бадоева и ее популярное шоу «Жизнь других» возвращаются на Первый канал с новыми выпусками. В первой передаче осеннего сезона ведущая отправится в экзотический мексиканский курорт Канкун.

«Здесь всегда тепло и красиво. И первым делом я, разумеется, отправилась поесть. Весь мир знает про мексиканские такос и фахитос, но в Канкуне самое популярное блюдо — это тикэнчик из рыбы гуачинанго! Язык сломаешь», — рассказала Бадоева.

«Почему со всего мира люди стремятся в Канкун? Вода в местном море уникального цвета. Как говорят мексиканцы, у их воды семь оттенков синего. Очень красиво».

«В Мексике сложно вычленить средний класс, в основном тут люди либо бедные, либо богатые. И бедные, и богатые мексиканцы детей воспитывают одинаково. Строго. Могут и шлепнуть. За детьми тут следят очень внимательно, ведь Мексика — лидер по киднеппингу. Канкун в этом смысле город спокойный, но родители всегда настороже: у зажиточных могут украсть ребенка, а потом требовать за него выкуп».

«В Канкуне все дома, даже небогатые, обнесены высоченными заборами — в целях безопасности. Бандитских группировок в городе полно, и подростков так туда и тянет, но родительский присмотр спасает ситуацию, ведь зачастую дети боятся своего отца сильнее, чем бандитов».