«Здесь все по-настоящему»: Даня Милохин вернулся в шоу «Новые танцы»

На канале ТНТ стартовал второй сезон шоу «Новые танцы». Во втором выпуске в качестве членов жюри к Мигелю присоединятся хореограф Катя Решетникова и кумир подростков Даня Милохин.
В прошлом сезоне совместное пребывание в судейском корпусе этой парочки запомнилось множеством искрометных словесных перепалок. В этот раз тоже без этого не обошлось: обе звезды на съемках достаточно язвили друг другу. А Милохин еще и обнимался у юными поклонницами из числа участниц проекта.
«Я очень рад быть здесь. Очень люблю ваше шоу, потому что здесь все по-настоящему. Есть шоу, где мне говорят: «Дань, сделай здесь так, а тут вот так». А здесь все по-настоящему, и это очень круто», - признался 20-летний блогер.
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В новом выпуске зрителей ждет немало мистических и даже жутких перфомансов, которые напугают Даню.
Не пропустите второй выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» - 3 сентября в 21:00 на канале ТНТ.