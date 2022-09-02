«Здесь все по-настоящему»: Даня Милохин вернулся в шоу «Новые танцы»

Эпатажный блогер вновь пришел судить танцоров со всей России.
«Новые танцы»

Даня Милохин и Катя Решетникова ворвались в «Новые танцы». Фото: канал ТНТ

На канале ТНТ стартовал второй сезон шоу «Новые танцы». Во втором выпуске в качестве членов жюри к Мигелю присоединятся хореограф Катя Решетникова и кумир подростков Даня Милохин.

В прошлом сезоне совместное пребывание в судейском корпусе этой парочки запомнилось множеством искрометных словесных перепалок. В этот раз тоже без этого не обошлось: обе звезды на съемках достаточно язвили друг другу. А Милохин еще и обнимался у юными поклонницами из числа участниц проекта.

«Я очень рад быть здесь. Очень люблю ваше шоу, потому что здесь все по-настоящему. Есть шоу, где мне говорят: «Дань, сделай здесь так, а тут вот так». А здесь все по-настоящему, и это очень круто», - признался 20-летний блогер.

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В новом выпуске зрителей ждет немало мистических и даже жутких перфомансов, которые напугают Даню.

Не пропустите второй выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» - 3 сентября в 21:00 на канале ТНТ.

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