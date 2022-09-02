«Здесь все по-настоящему»: Даня Милохин вернулся в шоу «Новые танцы»

На канале ТНТ стартовал второй сезон шоу «Новые танцы». Во втором выпуске в качестве членов жюри к Мигелю присоединятся хореограф Катя Решетникова и кумир подростков Даня Милохин.

В прошлом сезоне совместное пребывание в судейском корпусе этой парочки запомнилось множеством искрометных словесных перепалок. В этот раз тоже без этого не обошлось: обе звезды на съемках достаточно язвили друг другу. А Милохин еще и обнимался у юными поклонницами из числа участниц проекта.