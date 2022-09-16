Заяц, петух и Владимир: тревел-шоу «Поехали!» отправилось на восток от Москвы

В новом выпуске тревел-шоу «Поехали!» от 17 сентября ведущие Первого канала Мария Осадник и Евгений Покровский повезут телезрителей в славный город Владимир. Они рванули на машине на восток от Москвы и по пути заехали в Музей Петуха и Музей Зайцев.
Рассказ о Владимире начнется с истории прекрасного храма Покрова на Нерли. Путешественники побывали рядом со знаменитыми Золотыми воротами, внутри которых расположен интересный музей и диорама.
Не менее интересен и Успенский собор, в котором находятся подлинные фрески Андрея Рублева, и где снимался фильм Андрея Тарковского.
«Экскурсовод рассказала, как съемочная группа в 1966-м чуть не спалила храм со всеми его уникальными иконами: забыли погасить дымовые шашки. Сейчас об этом рассказывать весело, а тогда Тарковскому было совсем не до шуток», — говорит Мария Осадник.
Есть во Владимире старинная аптека, открытая аж в 1805 году. Просторная и красивая, сейчас она превратилась в музей. Там рассказывают и показывают, чем лечили в старину. Некоторые медицинские приборы выглядят страшновато и больше напоминают инструменты для пыток.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Путешественники прокатились на местном колесе обозрения, которое называется «Небо 33» — потому что владимирский регион как раз 33-й. 50-метровый аттракцион позволяет рассмотреть весь город и пересчитать все его маковки.
Вы тоже можете все это увидеть — смотрите шоу «Поехали!» 17 сентября в 10:15 на Первом канале.