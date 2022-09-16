Заяц, петух и Владимир: тревел-шоу «Поехали!» отправилось на восток от Москвы

В новом выпуске тревел-шоу «Поехали!» от 17 сентября ведущие Первого канала Мария Осадник и Евгений Покровский повезут телезрителей в славный город Владимир. Они рванули на машине на восток от Москвы и по пути заехали в Музей Петуха и Музей Зайцев.

Рассказ о Владимире начнется с истории прекрасного храма Покрова на Нерли. Путешественники побывали рядом со знаменитыми Золотыми воротами, внутри которых расположен интересный музей и диорама.

Не менее интересен и Успенский собор, в котором находятся подлинные фрески Андрея Рублева, и где снимался фильм Андрея Тарковского.