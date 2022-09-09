«Юмор неосязаем, но наш вы почувствуете»: Comedy Club вернулся в эфир

Вечером 9 сентября на канале ТНТ выйдет свежий выпуск главного комедийного шоу страны — Comedy Club. Новый сезон проекта откроется традиционным стебом гостей от Гарика Харламова и Павла Воли, стендапом от Жени Синякова, фирменными номерами группы USB и другими вкусностями.

Гостями выпуска станут генеральный продюсер видеохостинга Rutube Давид Кочаров и популярные блогеры сервиса. Зрители также увидят яркие миниатюры. Гарик Харламов вместе с актрисой сериала «Зона комфорта» Катей Шкуро перевоплотятся в бизнесмена и его любовницу, которые в одночасье попали в санкционный список и теперь вынуждены жить, экономя на всем. А Женя Синяков высмеет музыкальные подарки невест женихам и весело прокомментирует несколько особо неловких видео со свадебным рэпом.