«Юмор неосязаем, но наш вы почувствуете»: Comedy Club вернулся в эфир

Вечером 9 сентября на канале ТНТ выйдет свежий выпуск главного комедийного шоу страны — Comedy Club. Новый сезон проекта откроется традиционным стебом гостей от Гарика Харламова и Павла Воли, стендапом от Жени Синякова, фирменными номерами группы USB и другими вкусностями.
Гостями выпуска станут генеральный продюсер видеохостинга Rutube Давид Кочаров и популярные блогеры сервиса. Зрители также увидят яркие миниатюры. Гарик Харламов вместе с актрисой сериала «Зона комфорта» Катей Шкуро перевоплотятся в бизнесмена и его любовницу, которые в одночасье попали в санкционный список и теперь вынуждены жить, экономя на всем. А Женя Синяков высмеет музыкальные подарки невест женихам и весело прокомментирует несколько особо неловких видео со свадебным рэпом.
«Нас долго не было, и вот момент истины настал: мы возвращаемся! Как-то все уже заскучали без Comedy, пора исправлять ситуацию. Мы, как всегда, не просто в трендах, мы их задаем. Будем и жестко шутить, и по душам тоже поговорим — все как вы любите. Юмор неосязаем, но наш вы почувствуете», — пообещал Гарик Харламов.
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Не пропустите новый выпуск Comedy Club — в пятницу, 9 сентября, в 21:00 на канале ТНТ.