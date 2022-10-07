Ярушин против Малафеева и неожиданный акт благородства: что покажут в новом выпуске «Звезды в Африке»

В новом выпуске популярного шоу «Звезды в Африке» зрители увидят продолжение ссоры Вячеслава Малафеева и Стаса Ярушина из команды «синих». Второй наотрез отказался приносить еду первому.

«Я не хотел кормить одного человека, который хаманул в мою сторону. Его зовут Вячеслав Малафеев. Почему я должен его кормить, если человек хамски заткнул мне рот? Выговаривать будешь своим защитникам, а не мне, — высказался Ярушин. — Я не хочу выполнять это задание. Человек не извинился, показал свое истинное лицо, я не хочу нести ему еду».

Но пока одни участники ссорятся и строят козни, другие совершают благородные поступки. Так, команда «красных» придет на помощь соперникам и предложит неожиданный способ решить конфликт между враждующими лидерами. В результате испытание на вылет заставит зрителей поволноваться. А вдруг это предложение — не проявление доброй воли, а хитрый план по устранению конкурентов?

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Также в новом выпуске нас ждут: ссоры из-за еды, новичок в стане «красных» и Вики Одинцова, собравшаяся переметнуться в команду соперников.

Смотрите «Звезды в Африке» в воскресенье, 9 октября, в 19:00 на канале ТНТ и в Rutube.