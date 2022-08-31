«Я все испортила»: Гузеева рассказала о «полуобморочном состоянии» после съемок «Голоса»

Лариса Гузеева стала новой ведущей популярного проекта Первого канала «Голос 60+». На этом посту актриса сменила Дмитрия Нагиева. После съемок первых выпусков звезда фильма «Жестокий романс» заявила, что работа далась ей непросто.

«Я в полуобморочном состоянии… Куда бы меня ни приглашали, я думаю: «Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!» Потому что я «психическая», в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила», — заявил знаменитость.

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В СМИ писали, что зарплата Гузеевой в «Голосе» составит 2 миллиона рублей в месяц. В «Давай поженимся!» актриса зарабатывала в два раза меньше.