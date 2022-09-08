«Я сама очень долго учусь, и все не то»: Ольга Бузова пришла в шоу «Новые танцы»

В свежем выпуске шоу «Новые танцы» от 10 сентября зрители канала ТНТ увидят Ольгу Бузову. Певица и телеведущая, которая сама осваивает танцы на шесте, стала членом жюри проекта вместе с Мигелем и Егором Дружининым.

«Я очень рада, что такой проект существует в нашей стране, потому что как минимум это просто красиво. Я не верю, что так можно научиться танцевать. Я сама очень долго учусь, и все не то, и все не так. Это уровень. Это «Новые танцы». Это мой любимый канал. И я рада, что это вижу!» — заявила Бузова в студии проекта.

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Также в новом выпуске зрителей ждет битва юных воспитанниц двух мощных танцевальных команд, сексуальное афро, парное выступлении супругов, которые находятся в процессе развода, номер непохожих близнецов и многое другое.

Смотрите второй сезон шоу «Новые танцы» — 10 сентября в 21:00.