«Я эгоист и индивидуалист»: Ярушин заявил, что не хочет командной игры в «Звездах в Африке»

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке» от 25 сентября зрителей ждут игра по законам стаи, новая участница, демонстрирующая лидерские качества, актриса Алина Алексеева, и голод, который выбивает почву из-под ног игроков.

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Перед голосованием на вылет команда «красных» решила «добивать» слабых участников из числа «синих», но им помешал договориться Стас Ярушин. Один из самых хитрых участников первого сезона, он признался, что скучает, играя в команде, — ему нужно больше интриг.

«Мне сложно играть команда на команду. Я хочу мутить внутри и играть сам за себя. Я эгоист и индивидуалист в этой игре. Ответственности у меня нет, она только передо мной», — признался Ярушин.

Кого «одинокий волк» возьмет в союзники, а кого отправит домой?

Смотрите «Звезды в Африке» 25 сентября в 19:00 на канале ТНТ и в Rutube.