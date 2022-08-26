Высокая пожароопасность: второй сезон «Новых танцев» начнется с огня

27 августа на канале ТНТ стартует второй сезон телепроекта «Новые танцы». И уже в первом выпуске зрителей ждет много драматичных противостояний и напряженных баттлов.

Уже в стартовой дуэли между собой будут сражаться супруги: многоопытной команде Дмитрия Черкозьянова Red Haze Crew будет противостоять коллектив Юлии Акулиной AJ Crew, созданный всего два года назад.

Нешуточный накал страстей ожидается в поединке двух мастеровитых сольных танцовщиков: легенда танцевального сообщества Рамон покажет танец сантехника Марио из популярной видеоигры, а его соперник Никсон устроит файер-шоу в образе сверхчеловека Эль Диабло из кинокомикса «Отряд самоубийц».

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В финале программы на сцену снова выйдет коллектив I Like That, прославившийся эффектным танцем со шляпами в первом сезоне. На этот раз им будет противостоять женская стрип-команда Friday's Project.