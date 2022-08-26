Высокая пожароопасность: второй сезон «Новых танцев» начнется с огня

27 августа на канале ТНТ стартует второй сезон телепроекта «Новые танцы». И уже в первом выпуске зрителей ждет много драматичных противостояний и напряженных баттлов.
Уже в стартовой дуэли между собой будут сражаться супруги: многоопытной команде Дмитрия Черкозьянова Red Haze Crew будет противостоять коллектив Юлии Акулиной AJ Crew, созданный всего два года назад.
Нешуточный накал страстей ожидается в поединке двух мастеровитых сольных танцовщиков: легенда танцевального сообщества Рамон покажет танец сантехника Марио из популярной видеоигры, а его соперник Никсон устроит файер-шоу в образе сверхчеловека Эль Диабло из кинокомикса «Отряд самоубийц».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В финале программы на сцену снова выйдет коллектив I Like That, прославившийся эффектным танцем со шляпами в первом сезоне. На этот раз им будет противостоять женская стрип-команда Friday's Project.
В кресла жюри сядут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Им предстоит не только восхищаться красотой танцев, но и принимать весьма тяжелые решения. После одного из таких Мигель даже покинет кресло за судейскими столом.
Не пропустите первый выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» - в субботу, 27 августа, в 21:00 на канале ТНТ.