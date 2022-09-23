Выпуски нового музыкального шоу «Фантастика» станут доступны на «Кинопоиске»

Первый канал и «Кинопоиск» договорились о трансляции телепроекта «Фантастика» в онлайн-кинотеатре. Сразу после выхода в эфир выпуски передачи будут появляться в библиотеке видеосервиса. Премьера же самого шоу состоится на Первом вечером 23 сентября.

Напомним, «Фантастика» — это проект, в котором две группы поющих аватаров соревнуются друг с другом. 12 участников скрыты за образами необычных существ. Шестеро из них — состоявшиеся звезды, а еще шестеро — молодые исполнители. Каждый артист был обработан с помощью технологий захвата движения в реальном времени. По задумке, «цифровой костюм» предоставляет певцам равные стартовые возможности и шанс на победу в шоу.