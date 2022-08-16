Вячеслав Макаров показал зрителям новую цифровую вселенную НТВ

Напомним, в шоу «Аватар» примут участие девять профессионально поющих знаменитостей, каждая из которых будет скрываться под цифровым образом своего любимого персонажа. Задача жюри — угадать, кто из звезд выступает под той или иной виртуальной маской. Разгаданные исполнители тут же покидают проект, даже если такое произойдет несколько раз за программу.

Судьями новой премьеры НТВ станут шоумен Тимур Батрутдинов, телеведущая и видеоблогер Ида Галич, певец и телеведущий Сергей Лазарев, а также певец Марк Тишман. Имя пятого члена жюри будет названо ближе к старту проекта.