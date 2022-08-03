«Все вранье»: что на самом деле происходит с шоу Галкина «Лучше всех!»

На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что популярное шоу Первого канала «Лучше всех!» скоро вернется в эфир. Его якобы останавливали из-за сложной ситуации в мире.
Журналисты утверждали, что передача о детях-вундеркиндах стартанет в новом сезоне, но уже без ведущего Максима Галкина. Юморист, напомним, уехал из России в марте и возвращаться, по всей видимости, не намерен.
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Однако все, что пишут сейчас в Интернете про «Лучше всех!» - неправда. О судьбе проекта по-прежнему ничего неизвестно. И никаких переговоров на эту тему сейчас не происходит.
«Все, что пишут - вранье. Съемки на стопе. Команда как ушла в отпуск в январе - так там и находится. Замену Галкину никто не ищет, будущее проекта пока туманно», - заявил достоверный источник Teleprogramma.pro.
В телевизионных кругах ходят слухи, что на Первом канале выйдет новое шоу про детей. И называться оно будет по-другому. Теперь ребята покажут свои таланты в новой программе, где вовсе не будет ведущего.