Возвращение Реввы, «Монако» Чеботиной и мальчишники Бебуришвили: новый выпуск Comedy Club

Вечером 30 сентября в эфире канала ТНТ покажут новый выпуск Comedy Club, в котором зрителей ждет большой сюрприз – выступление Александра Реввы. Он представил оригинальную миниатюру про самого непопулярного певца, но реакция публики на него была неоднозначной. Сообщается, что комика даже выгнали со сцены.

«Я очень люблю сцену Comedy, она для меня родная, поэтому всегда приятно участвовать в рубрике Special Guest», — высказался Ревва.

В этом же выпуске Гарик Харламов и Павел Воля атакуют юмором певицу Люсю Чеботину. Специально для публики Comedy девушка в своей фирменной манере пропоет слово «Монако», а затем исполнит свою песню на хинди и представит новый хит «Плакал Голливуд».

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Вместе с Люсей в шоу пришла и группа из Грузии «Браво Метехи», которая всем ансамблем споет каверы на Славу Марлоу и Артура Пирожкова. Таким образом, новый выпуск обещает быть самым музыкальным за всю осень.