Ведущие «Поехали!» покажут, чем красив Нижний Новгород

Нижний Новгород — очень молодежный город. Он считается второй столицей стрит-арта. К примеру, здесь проводится фестиваль уличного искусства, а на фасадах домов можно увидеть около 300 красочных изображений.

Кроме всем известных Кремля, Стрелки, Чкаловской лестницы, в Нижнем есть и замечательная канатная дорога, которой активно пользуются не только туристы, но и местные. Перебраться с одного берега Волги на другой по мосту займет около часа, а по канатке — 12 минут, и всего за 100 рублей.

«Мы мечтали увидеть с канатки красивейший закат, какими славится Нижний, но в тот день шел дождь. Не повезло, придется вернуться!» — признался ведущий передачи Евгений Покровский.

Смотрите шоу «Поехали!» в субботу, 8 октября, в 11:10 на Первом канале.