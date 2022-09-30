Ведущему Первого канала попытались найти невесту в Иванове

Тревел-шоу «Поехали!» продолжает свою поездку по городам России. В новом выпуске от 1 октября путешественники Первого канала побывают в Иванове, Костроме и Кинешме.

Город Иваново славится своей архитектурой. Мария Осадник и Евгений Покровский расскажут об ивановском вокзале, построенном в конструктивистском стиле. Также все знают, что Иваново — город невест. Ведущие решили попробовать найти Евгению невесту и провели эксперимент — сколько девичьих телефонов сумеет собрать Покровский за десять минут на главной городской площади.

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Также зрители узнают, где в Костроме продаются самые вкусные чебуреки, почему Кинешма считается негласной столицей кинематографа и обитает ли призрак девушки в заброшенной усадьбе фабриканта Севрюгова.

«В особняке, правда, очень темно и страшно, — призналась Мария Осадник. — Но так интересно!»

Смотрите шоу «Поехали!» — 1 октября в 11:10 на Первой канале.