В Москве назовут лучших врачей страны

В День медицинского работника существует непреложная традиция: в эфире Первого канала известная телеведущая и врач Елена Малышева и ее бессменный соведущий, бард и тоже в прошлом врач Александр Розенбаум чествуют лучших из лучших докторов. Счет спасенных этими специалистами человеческих жизней идет на сотни, а то и на тысячи. За каждым стоит уникальная разработка или научное открытие, значение которого трудно переоценить.

В это воскресенье, 19 июня, премию «Призвание» лучшим врачам страны будут вручать уже в 22-й раз. Вот кто удостоился награды в этом году:

- Группа врачей под руководством Баграта Алекяна (Москва) за проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека. Доктора проводили сразу три разных оперативных вмешательства – только так можно было помочь 73-летней пациентке с кровоточащим раком желудка и критическим стенозом коронарных артерий и угрожающим стенозом митрального клапана.

- Группа врачей под руководством Олега Голощапова (Санкт-Петербург) за создание нового метода лечения. Доктора первыми в мире использовали пересадку микробиоты для спасения пациентов с острой реакцией «трансплантат против хозяина». Эта реакция может привести к гибели детей с раком крови, которым проведена пересадка костного мозга. Микробиоту в капсулах давали детям после операции, в результате удавалось избежать реакции отторжения.

- Группа врачей под руководством Марии Школьниковой (Москва, Тверь, Томск, Казань) – за создание нового направления в медицине. Доктора разработали и внедрили систему выявления и лечения смертельно опасных аритмий у детей. Благодаря их труду создан первая в России (и в Европе) специализированная клиника – Федеральный детский научно-практический Центр нарушений ритма сердца. У малышей и подростков с кардиологическими проблемами будет значительно больше шансов сохранить жизни и получить своевременное лечение.

- Травматологи под руководством Николая Карякина (Нижний Новгород) стали лауреатами премии «Призвание-2022» за вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий. Они создали персонифицированную систему диагностики и лечения пациентов травматолого-ортопедического профиля. Для того, чтобы помочь больным с подобными проблемами медики используют теперь компьютерное моделирование и 3D-печать.