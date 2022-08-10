Умные и знаменитые приехали в Карелию, чтобы выбрать лучших

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В кэмпинг проекта, расположенный посреди живописных пейзажей Карелии, уже заселились фигуристка Евгения Медведева, блогер и стилист Карина Нигай, актрисы Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, певица и видеоблогер Катя Адушкина, блогер и музыкант Егор Шип, актеры Даниил Вахрушев и Олег Гаас, певица Мия Бойка и другие звезды.

В пару к ним встанут химик Мария Рындык, наноинженер Анастасия Атангулова, биолог Владислава Храменкова, минералог Диана Некрасова, писатель Булат Ханов, математик Михаил Гарбуз, скрипач Матвей Блюмин, шахматистка Зарина Шафигуллина и прочие интеллектуалы.

«В этом шоу мы показываем, что звезда — это не всегда тот, кто на хайпе. Карелия проверит на прочность и находчивость, а зритель, я уверена, будет болеть за дуэты знаменитостей и элиты нашей страны, потому что ребята, которые добились таких результатов в столь юном возрасте в науке, музыке и литературе, вполне возможно, станут новыми Ломоносовыми, Циалковскими и Королевыми», — говорит руководитель канала ТНТ Тина Канделаки.

Она также отметила, что данное реалити-шоу производится с нуля — это не франшиза и купленный за границей не проект, он придуман в России от начала до конца. «Вызов» стартует на ТНТ в новом телесезоне.