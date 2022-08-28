«Ты супер!»: что известно о новом сезоне проекта

Почти круглосуточно рядом с ними журналист и соведущая Анастасия Пак - скоро она будет рассказывать о повседневной жизни конкурсантов. А еще педагоги, тренеры, психологи...

В числе участников шестого сезона международного конкурса - ребята более чем из 20 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Луганской Республики. На носу сентябрь - школьную программу никто не отменял, так что занятия вокалом и хореографией придется совмещать с обычными уроками. Ни минуты свободной!

Состязания еще не начались, а эти дети уже одержали немаленькую победу - творческая группа отобрала их, изучив без малого полмиллиона заявок на участие. За каждой заявкой - непростая судьба, ведь это конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях.

Отпустить прошлое и начать жить

«Ты супер!» - очень востребованный зрителем проект и с самого начала имеет отличные рейтинги. Но куда важнее то, что это не просто популярная телепрограмма. Конкурс кардинально меняет судьбы детей с глубокими душевными ранами. Он заряжает их позитивной энергией, верой в себя. Дети находят друзей на всю жизнь, не говоря уже о том, что они получают мощную профессиональную подготовку, которая становится фундаментом их успешной карьеры в будущем.

Зрители не только видят сценические выступления участников, но и многое узнают об их жизни. В каждом выпуске - десятки моментов, когда невозможно сдержать слезы. Так, уже восемь детей после эфиров обрели приемную семью. А случалось, что к юным вокалистам приезжали матери, когда-то оставившие их в детдоме. Нет, не всегда это заканчивалось покаянием и сказочным хеппи-эндом - иной раз, поплакав и сфотографировавшись с кровиночкой, ставшей артистом, горе-матери вновь исчезали с горизонта. Но и не в этом цель.

- Невообразимая глубина этого проекта заключается в том, что счастье у ребенка иногда возникает не потому, что он наконец встречается со своими родителями и они снова живут вместе, - рассказывал бессменный ведущий «Ты супер!» Вадим Такменёв. - Так тоже бывает, но часто происходит другое: жизнь ребенка превращена в ад только потому, что он думает о своей маме, которая его бросила, и не может закрыть эту страницу своей жизни. И вот ребенок встречает своих родителей и начинает понимать, что зря все эти годы он зацикливался на этом. Разбитое блюдце не склеить. И мы видели много раз, как с израненной души ребенка падает гигантский булыжник. Он вздыхает легко и начинает жить.

А жизнь после «Ты супер!» совсем не похожа на прежнюю. Артисты растут, побеждают в вокальных конкурсах, выпускают синглы и клипы, поступают в музыкальные колледжи и вузы. 16 из них благодаря друзьям проекта живут в собственных квартирах. Команда «Ты супер!» продолжает аккуратно опекать ребят и помогать им.

Все это было бы похоже на сказку, если бы только не было абсолютной правдой. Каждый из них - супер, теперь это навсегда и сомнению не подлежит.

Впереди новый сезон! Кто в жюри?

В шестом сезоне оценивать участников будут именитые российские музыканты, которые уже занимали кресла жюри в «Ты супер!». Это композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, актер и певец Алексей Воробьев и певица Ирина Дубцова.

Тимур ВАЙНШТЕЙН, генеральный продюсер НТВ:

- Для команды, которая на протяжении шести лет создает «Ты супер!», наблюдать за тем, как проект развивается, - все равно что смотреть, как растут и делают успехи собственные дети. На кастинге многие конкурсанты, которые уже скоро выйдут на сцену, признавались, что смотрели наше шоу с первого сезона: прислушивались к советам жюри, вдохновлялись выступлениями, мечтали. Наконец наступает их время проявить себя. Уверен, что и в этот раз «Ты супер!» подтвердит статус успешного и значимого социального проекта на нашем ТВ.

Анастасия ПАК, соведущая:

- Возможно, многие считают, что в «Ты супер!» у меня самая завидная работа - обнимать участников. С одной стороны, это так, и я это делаю с огромным удовольствием. С другой - чтобы эти объятия случились, нам вместе с конкурсантом надо проделать огромную работу: приезд в Москву, адаптация в новом коллективе, знакомство с педагогами, ежедневные занятия, разговоры по душам, часто грустные воспоминания, но и, конечно, мечты о будущем - этот путь я прохожу со всеми ребятами. И каждый раз это невероятный заряд эмоций. Именно поэтому наши обнимашки такие искренние и заразительные!