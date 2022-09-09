Трое блогеров выиграли путешествия по России, поучаствовав в тревел-шоу канала «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» завершился тревел-проект «Такие места», ведущим которого мог стать любой житель России. Для этого нужно было снять ролик про уникальные места для путешествий в своих регионах. Ролики публиковались на сайте проекта и выходили в эфире канала, а авторы трех лучших получили сертификаты на путешествие по России от туристического сервиса RussPass.
И вот список победителей:
- Александр Петровец из Петропавловска-Камчатского с роликом про вулкан Плоский Толбачик, озеро Ажабачье и Русскую бухту;
- Юрий Антонов из Санкт-Петербурга с роликом о Териберке, в котором он показал Батарейский водопад, Птичий базар и пляж «Яйца драконов»;
- Анастасия Шульга из Краснодара, показавшая достопримечательности Кубани — скалу Кизинчи, пещеру Зубащенко и урочище Дольмены.
«Когда мы отсматривали видеоролики, не переставали удивляться, сколько красивых мест в стране! На нашем сервисе уже собраны тысячи предложений по России, и мы обязательно добавим достопримечательности, о которых рассказали участники проекта», — отметил директор цифрового туристического сервиса RussPass Сергей Зимин.
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Добавим, что за время проекта зрители прислали каналу более двух тысяч видеороликов из 249 городов России. На сайте из них были опубликованы 193, а 12 лучших — вышли в эфир из Воронежской, Ярославской, Мурманской, Рязанской, Липецкой, Костромской, Ульяновской областей, Иркутска, Уфы и республики Башкирия, а также из Камчатского и Краснодарского краев. Лицом проекта выступила блогер и телеведущая Ирена Понарошку.