Трое блогеров выиграли путешествия по России, поучаствовав в тревел-шоу канала «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» завершился тревел-проект «Такие места», ведущим которого мог стать любой житель России. Для этого нужно было снять ролик про уникальные места для путешествий в своих регионах. Ролики публиковались на сайте проекта и выходили в эфире канала, а авторы трех лучших получили сертификаты на путешествие по России от туристического сервиса RussPass.

И вот список победителей:

Александр Петровец из Петропавловска-Камчатского с роликом про вулкан Плоский Толбачик, озеро Ажабачье и Русскую бухту;

Юрий Антонов из Санкт-Петербурга с роликом о Териберке, в котором он показал Батарейский водопад, Птичий базар и пляж «Яйца драконов»;

Анастасия Шульга из Краснодара, показавшая достопримечательности Кубани — скалу Кизинчи, пещеру Зубащенко и урочище Дольмены.