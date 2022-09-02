ТНТ оправил Ford Mustang в заплыв по Москве-реке

Жители и гости российской столицы стали свидетелями необычного явления: на глазах у изумленных очевидцев по Москве-реке, словно моторная лодка, пронесся Ford Mustang. Американский маслкар проплыл вдоль Крымской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных и покрасовался у парящего моста возле парка «Зарядье».

Ролики с рассекающим воду автомобилем тут же разлетелись по соцсетям, как и версии, кто и зачем это устроил. Ответственность за происшествие взял на себя канал ТНТ, который решил таким образом анонсировать выход нового сериала «На страже пляжа» и настроить зрителей на курортный и дерзкий вайб этого проекта.