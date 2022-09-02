ТНТ оправил Ford Mustang в заплыв по Москве-реке

Жители и гости российской столицы стали свидетелями необычного явления: на глазах у изумленных очевидцев по Москве-реке, словно моторная лодка, пронесся Ford Mustang. Американский маслкар проплыл вдоль Крымской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных и покрасовался у парящего моста возле парка «Зарядье».
Ролики с рассекающим воду автомобилем тут же разлетелись по соцсетям, как и версии, кто и зачем это устроил. Ответственность за происшествие взял на себя канал ТНТ, который решил таким образом анонсировать выход нового сериала «На страже пляжа» и настроить зрителей на курортный и дерзкий вайб этого проекта.
«На страже пляжа» — это комедийный детектив о буднях полиции приморского городка. Он расскажет историю крутого московского криминалиста, который должен залечь на дно в провинции и не высовываться, но продолжает делать то, что у него получается лучше всего – расследовать дела.
Главные роли в проекте исполнили Антон Филиппенко, Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков и Сергей Дьяков.
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Смотрите новый сериал «На страже пляжа» — с 5 сентября в 21:00 на канале ТНТ.