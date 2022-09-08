«Телепузики» получили перезапуск от Netflix

В мае 2022-го телепузики ворвались на британское ТВ в шоу талантов, и, похоже, не зря. Цветастой четверке удалось доказать, что у них есть еще порох в пузиках, и теперь их детскую передачу ждет перезапуск.

Тинки-Винки, Дипси, Ля-Лей и По заинтересовался не кто иной, как стриминговый гигант Netflix. Он выпустит новое шоу о четырех друзьях 14 ноября, сообщает издание The Hollywood Reporter.