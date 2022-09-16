Тащил ли Саша Ревва Клаву Коку по пустыне: шоу «Я тебе не верю» снова в эфире

Вечером 16 сентября 2022 на канале ТНТ состоится премьера нового сезона шоу «Я тебе не верю». И первый выпуск сразу «зашел с козырей»: в гостях у Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова оказались Александр Ревва и Ольга Бузова!
Звезды расскажут друг другу убедительные истории. Александр о том, как нес по пустыне пострадавшую от укуса змеи Клаву Коку, а Ольга — об украденных обезьяной босоножках на съемке. Что из этого правда, а что — нет, игроки узнают вместе со зрителями. А затем услышат еще много вранья.
«Я всегда говорю правду! Даже если я начинаю путаться, вдруг делаю это специально? Я же актриса в конце концов! А вот люди, которые рассказывали свои истории, делали это так искренне, что очень непросто было догадаться, кто врет».
Напомним, гости шоу «Я тебе не верю!» преодолевают четыре раунда игры, где им приходится убедительно врать и угадывать, когда их обманывают другие. Сначала знаменитости делятся историями из собственной жизни, задавая друг другу наводящие вопросы, чтобы распознать обман.
Во второй части они полагаются на умение задавать правильные вопросы, выслушивая рассказы посторонних людей. В третьем раунде участники заглядывают в дверной глазок, описывая друг другу, что происходит по ту сторону дверного проема. В одном из случаев нужно обязательно соврать.
Наконец, в финальной части программы, гости отвечают на абсурдные видео-вопросы от зрителей и бонусом — от самого Дениса Дорохова.
Не пропустите старт нового сезона шоу «Я тебе не верю» — 16 сентября в 19:00 на канале ТНТ.