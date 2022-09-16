Тащил ли Саша Ревва Клаву Коку по пустыне: шоу «Я тебе не верю» снова в эфире

Вечером 16 сентября 2022 на канале ТНТ состоится премьера нового сезона шоу «Я тебе не верю». И первый выпуск сразу «зашел с козырей»: в гостях у Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова оказались Александр Ревва и Ольга Бузова!

Звезды расскажут друг другу убедительные истории. Александр о том, как нес по пустыне пострадавшую от укуса змеи Клаву Коку, а Ольга — об украденных обезьяной босоножках на съемке. Что из этого правда, а что — нет, игроки узнают вместе со зрителями. А затем услышат еще много вранья.