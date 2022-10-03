«Там все зеркально»: Доминик Джокер — о технических сложностях «Шоу Аватар» и обмане Марка Тишмана

Еще одним разоблаченным персонажем «Шоу Аватар» стал Кощей Бессмертный. Под этим образом скрывался певец Доминик Джокер. Как отметил артист, высокий, мускулистый Кощей с короной на голове — его полная противоположность. Но услышав от жюри, что этот персонаж очень сексуален, решил соответствовать образу.
Чтобы оставаться обольстительным в «Шоу Аватар», одной хорошей фигуры и харизмы недостаточно. Здесь еще нужно научиться работать с цифровыми технологиями. Но как признается Доминик, это была трудная, но весьма интересная задача.
По словам Джокера, он не представлял, как управлять аватаром, пока не увидел все собственными глазами. Оказалось, что это очень круто и технологично!
Доминик Джокер в образе Кощея Бессмертного. Фото: канал НТВ
«Эластичный костюм полностью облегает тело. Я не привык ходить в такой одежде, поэтому мне было слегка некомфортно. Не из-за того, как я выгляжу, а по части свободы движения. Вообще это достаточно серьезная нагрузка, — поясняет Teleprogramma.pro Доминик Джокер.
Кажется, что датчики маленькие и легкие, но вместе они весят достаточно внушительно. На голову тоже надевается тяжелое крепление, чтобы считывать мимику лица. Перед съемками нужно откалиброваться: сделать определенный набор движений, встать в Т-позу. В процессе репетиций все еще отстраивается и оттачивается».
По словам артиста, репетиция трехминутного номера занимает час-полтора. При этом возникает ощущение, что ты сходил в спортзал — «такая крепатура».
Еще одна сложность заключается в том, чтобы не запутаться, где стоять и в какую сторону двигаться.
«В шатре я вижу зал через экран, и там все зеркально. То есть если на самом деле ведущий от меня слева, а мне кажется, что справа. Поэтому, чтобы упростить артистам задачу, на полу даже сделали пометку, где стоит Слава Макаров. Технические специалисты тоже должны понимать, на какой точке ты будешь стоять, как ты будешь двигаться», — объясняет Доминик Джокер.
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Доминик Джокер. Фото: канал НТВ
Как признается артист, он так активно танцевал в этом выпуске, что у него отвалился один из датчиков. К счастью, представители команды проекта быстро все поправили. Потом Доминик Джокер задал им кучу вопросов по теме и получил исчерпывающие ответы.
Ну и, конечно, нужно было придумать целую стратегию, как обмануть жюри. Запутать судей шоу Доминику все же удалось, правда, ненадолго. Певец хорошо знаком с Сергеем Лазаревым и опасался именно его реакции.
«С первого моего выступления Сергей заподозрил неладное. Но помимо цифрового аватара, я выбрал себе еще и аватар вокальный — это Алексей Чумаков. Было сложно скопировать его тембральную окраску, мелизматику», — признается Доминик Джокер.
Все же на удочку участника шоу попался певец Марк Тишман, который увидел в аватаре именно Алексея Чумакова. Доминик признался, что ему было весело наблюдать за Марком в этой ситуации.
Реакция Марка Тишмана, когда он узнал, кто такой Кощей на самом деле. Фото: канал НТВ
«Мне так понравилось участвовать в проекте, было очень интересно. Да, безусловно, я бы хотел продолжить, но рад, что у меня были эти два выпуска, я получил море удовольствия», — заключил Доминик.