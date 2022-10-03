«Там все зеркально»: Доминик Джокер — о технических сложностях «Шоу Аватар» и обмане Марка Тишмана

Еще одним разоблаченным персонажем «Шоу Аватар» стал Кощей Бессмертный. Под этим образом скрывался певец Доминик Джокер. Как отметил артист, высокий, мускулистый Кощей с короной на голове — его полная противоположность. Но услышав от жюри, что этот персонаж очень сексуален, решил соответствовать образу.

Чтобы оставаться обольстительным в «Шоу Аватар», одной хорошей фигуры и харизмы недостаточно. Здесь еще нужно научиться работать с цифровыми технологиями. Но как признается Доминик, это была трудная, но весьма интересная задача.

По словам Джокера, он не представлял, как управлять аватаром, пока не увидел все собственными глазами. Оказалось, что это очень круто и технологично!