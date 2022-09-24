«Такое высокомерие»: Морозов сообщил, как Дубовицкая не взяла его в «Аншлаг»

Комедийный актер Александр Морозов стал новым гостем популярной программы НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой артист рассказал, что он пытался попасть в шоу «Аншлаг», но у него не получилось.

«Я позвонил Регине Дубовицкой и попросился на съемки. Она мне тогда так высокомерно ответила, чтобы я прислал ей видеокассеты. Меня это так задело! Ведь я уже был известным юмористом. Конечно, я это не сделал», - заявил он.