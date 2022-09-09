«Страшно ли мне? Да!»: Иосиф Пригожин стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись»

Музыкальный продюсер решил попробовать себя в качестве шоумена.
Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин

Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин. Фото: PR НТВ

18 сентября на канале НТВ выйдет новый выпуск программы «Звезды сошлись». В новом телесезоне у Леры Кудрявцевой появится неожиданный соведущий — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. 

«Я просто не мог отказаться от такого интересного предложения, потому что это абсолютно новый опыт для меня. Я знаю о звездах и шоу-бизнесе все, так что мне будет, чем поделиться со зрителями, но в роли телеведущего ранее я никогда не был, — прокомментировал муж певицы Валерии. — Страшно ли мне? Да! Лера Кудрявцева — профессиональная ведущая, а мне еще предстоит влиться в процесс и многому научиться».

«Трудно сказать, справлюсь ли я с задачей, однако я очень люблю эксперименты, это один из способов найти в себе новые возможности. Я готов пробовать. А вдруг у меня действительно есть талант ведущего? Посмотрим. С Лерой мы знакомы очень-очень давно, у нас теплые, хорошие, приятельские отношения. Надеюсь, получится и отличный дуэт».

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Напомним, в различные годы Иосиф Пригожин продюсировал таких артистов, как Николай Носков, Александр Маршал, Кристина Орбакайте и, конечно же, его супруга Валерия. В 2021 году он принял участие во втором сезоне шоу «Маска» канала НТВ, показав свой собственный вокал в костюме Ананаса.

Смотрите шоу «Звезды сошлись» каждое воскресенье в 23:00 на канале НТВ.

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