Стали известны участники третьего сезона шоу «Звезды в Африке»

В ЮАР завершились съемки третьего сезона популярного шоу ТНТ «Звезды в Африке». Участниками проекта на этот раз станут Саша Стоун, Вики Одинцова, Роза Сябитова, Олег Верещагин и Стас Ярушин. Имена остальных звезд держатся в секрете.

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Основные правила шоу останутся неизменными: участники проекта живут в лагере посреди саванны, на берегу реки Лимпопо. У них нет еды, и заработать ее можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова.