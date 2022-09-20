Стала известна точная дата возвращения Андрея Малахова в эфир

Андрей Малахов возвращается к регулярным встречам со зрителями. С 26 сентября смотрите его новую программу «Малахов».

Зрителей ждут встречи, которые тронут сердце, и герои, которые откроют душу. Все, чем живет большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни – обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой передачи.

Смотрите «Малахов» с 26 сентября - с понедельника по пятницу в 16:30 на канале «Россия».

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