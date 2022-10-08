Стала известна судьба шоу «Давай поженимся!»

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, когда на Первом канале, наконец, возобновят показ этого популярного шоу. По словам главной телесвахи, 20-й юбилей программа встретит вместе со зрителями.

«Мне придают силы программа «Давай поженимся», ваша любовь и вера, что мы вернемся и вместе будем вновь искать свою любовь, страдать от несбыточных надежд и верить, что все будет хорошо», - написала она в соцсетях.

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Источники Teleprogramma.pro также не раз подтверждали, что проект никто не закрывал. Шоу просто временно приостановили в связи со сложной мировой ситуацией.