Стала известна судьба Агаты Муцениеце в шоу «Голос. Дети»

Агата Муцениеце являлась ведущей популярного шоу Первого канала «Голос. Дети». В новом сезоне актриса вновь появится в проекте. Информацию об этом она подтвердила лично.
«Я точно там буду, а все остальное — большой секрет. Я не могу распространяться, кто еще будет, это секретная информация», — заявила она в эфире «Авторадио».
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Кстати, кто именно станет соведущим Агаты в шоу - пока неизвестно. До этого ей компанию составлял Дмитрий Нагиев, но актер решил покинуть «Голос» на неопределенное время.