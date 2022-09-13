Стала известна судьба Агаты Муцениеце в шоу «Голос. Дети»

Агата Муцениеце являлась ведущей популярного шоу Первого канала «Голос. Дети». В новом сезоне актриса вновь появится в проекте. Информацию об этом она подтвердила лично.

«Я точно там буду, а все остальное — большой секрет. Я не могу распространяться, кто еще будет, это секретная информация», — заявила она в эфире «Авторадио».