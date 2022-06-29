Создатели «Прогулок с динозаврами» снимут проект о доисторических катастрофах, опустошивших Землю

Американский телеканал NBC заказал производство научно-популярного сериала Surviving Earth («Выживающая Земля»), который расскажет о крупных доисторических катастрофах на нашей планете, приводивших к массовым вымираниям живых существ.

Речь пойдет о падении метеорита, извержении супервулканов, кипящих морях и движении литосферных плит. Вся эта ужасающая красота будет показана на экране с помощью современных цифровых технологий визуализации. Но главная цель проекта — не показать, а извлечь уроки на будущее из древних катастроф.

Сериал будут состоять из восьми часовых эпизодов, каждый из которых посвятят одному конкретному ненастью. Американцы наняли для производства шоу настоящих мастеров доисторических съемок — независимую британскую продюсерскую компанию Loud Minds, которая в свое время выпустила «Прогулки с динозаврами» и «Космическую одиссею».

«В эпоху, когда нас так беспокоят климатические изменения, если мы хотим знать свое будущее, мы должны понять свое прошлое, — цитирует издание Variety Тима Хейнса, креативного директора Loud Minds. — Мы рады представить на NBC эту захватывающую историю, воспевающую силу жизни на нашей постоянно меняющейся Земле».

Когда состоится премьера сериала, не сообщается. А пока можно почитать новости из жизни знаменитостей в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также