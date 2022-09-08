Солнцев назвал реальную причину ухода Нагиева из «Голоса»

Рустам Солнцев в рубрике Teleprogramma.pro «Загугли звезду» прокомментировал новость о том, что Дмитрий Нагиев покинул на неопределенное время популярное шоу Первого канала «Голос». Причины. По его мнению, очевидны.

«Я думаю, что Первый канал просто не вывозил гонорар Нагиева. Внутренний голос подсказывает мне, что так и было. Не ищите других причин», - заявил он.

При этом Солнцев заявил, что Нагиев и его предшественница Лариса Гузеева - оба дельцы Первого канала.

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