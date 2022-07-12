Самые яркие участники первых сезонов «Звезды в Африке» столкнутся в новых сериях телепроекта

Осенью 2022 года на канале ТНТ выйдет новый — уже третий — сезон популярного реалити-шоу «Звезды в Африке». Он как раз снимается в ЮАР этим летом.

И, похоже, что канал не стал собирать новую группу знаменитостей, дабы накормить их тараканами и отправить плавать с крокодилами. Это следует из названия проекта, который получил подзаголовок «Битва сезонов».

Продюсеры решили собрать самых ярких участников двух предыдущих африканских турниров на выбывание, разделить их на две команды и столкнуть друг с другом. Сотрудники ТНТ поделились, что в третьем сезоне уже точно примут участие Стас Ярушин и Вики Одинцова.

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Исполняющая обязанности директора канала Тина Канделаки анонсировала шоу в рамках «Российской креативной недели 2022». Она отметила, что, несмотря на всплеск блогерства и расцвет мессенджеров, телевидение остается основным генератором контента. Только ТВ на данный момент обладает ресурсами, позволяющими делать масштабные проекты в любой точке мира с привлечением звезд, экспертов и телезрителей, считает медиаменеджер.

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