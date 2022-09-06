Самые яркие мировые реалити-шоу про любовь, о которых вы могли не знать

Возможно ли найти настоящую любовь на тв-шоу? Точного ответа ни у кого нет, но наблюдать за этим всегда интересно. Так, 6 сентября на телеканале «Пятница!» стартует новое реалити про любовь «Мистер Х».

Как заявляют создатели, это романтический эксперимент, в котором 30 девушек будут бороться за сердце миллионера, не зная, что на самом деле он обычный парень, а не богатый жених. Выберут ли его девушки, когда узнают его тайну? Это мы узнаем в финале проекта.

Накануне премьеры вспоминаем популярные мировые реалити про любовь, на которые следует обратить внимание.

«Вкус любви» (Flavor of Love)