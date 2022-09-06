Самые яркие мировые реалити-шоу про любовь, о которых вы могли не знать

Возможно ли найти настоящую любовь на тв-шоу? Точного ответа ни у кого нет, но наблюдать за этим всегда интересно. Так, 6 сентября на телеканале «Пятница!» стартует новое реалити про любовь «Мистер Х».
Как заявляют создатели, это романтический эксперимент, в котором 30 девушек будут бороться за сердце миллионера, не зная, что на самом деле он обычный парень, а не богатый жених. Выберут ли его девушки, когда узнают его тайну? Это мы узнаем в финале проекта.
Накануне премьеры вспоминаем популярные мировые реалити про любовь, на которые следует обратить внимание.
«Вкус любви» (Flavor of Love)
Реалити-шоу, в котором двадцать девушек соревнуются за сердце рэпера Флэйвора Флава. Они вместе проживают в особняке рэпера в Калифорнии, и каждую неделю одна из участниц покидает шоу. Принимать решение Флаву помогает его шофер и телохранитель.
Кадр из реалити-шоу «Вкус любви»
Также в разных выпусках в отборе принимают участие мать рэпера и бывшие возлюбленные. Стартовало реалити в 2006 году, с тех пор на экраны вышло три сезона шоу. Больше всего зрителям запомнился второй и третий сезоны. И все благодаря Тиффани Поллард по прозвищу «Нью-Йорк», самой скандальной и самовлюбленной участнице, ставшей настоящей звездой! О ней - следующее шоу в нашей подборке.
«Я люблю Нью-Йорк» (I love New York)
Это реалити, в котором Тиффани «Нью-Йорк» Поллард пытается найти свою настоящую любовь. Тиффани Поллард участвовала в шоу «Вкус любви» два сезона подряд, но ни разу не стала победительницей. Заметив, какой популярностью пользуется Поллард у зрителей, продюсеры решили запустить собственное шоу с участием Тиффани, в котором уже за ее сердце борются 20 мужчин.
Кадр из реалити-шоу «Я люблю Нью-Йорк».
Попыток найти настоящую любовь было несколько, вышло два сезона реалити, но в итоге ни с одним избранником Тиффани не осталась. Зато подарила зрителям кучу эмоций, а продюсерам – ошеломительные показатели по рейтингам.
«Фермер ищет жену» (L'amour est dans le pré)
Французская адаптация реалити, в котором 10 участниц, уставших от городской жизни, соревнуются за внимание фермера-холостяка. Фермер мечтает найти подходящую женщину, с которой можно было бы встретить старость.
Кадр из реалити-шоу «Фермер ищет жену»
Чтобы добиться расположения привлекательного землевладельца, участницы шоу должны доказать, что готовы к трудной и грязной работе на ферме. Для этого они проходят непростые испытания и учатся убирать навоз, мыть свиней, доить коз и коров и ощипывать цыплят. Реалити стало очень популярным на французском телевидении – настолько, что оно выходит до сих пор (стартовав в 2005 году).
«Остров любви» (Love Island)
В отличие от предыдущих шоу, на «Острове любви» участники не борются за сердце одного героя, а ищут любовь и дружбу между собой. Они живут на острове в изоляции от внешнего мира под постоянным видеонаблюдением. Чтобы выжить на вилле, «островитяне» должны в каждой серии находить себе пару – будь то по любви, дружбе или корысти.
Кадр из реалити-шоу «Остров любви»
В первый день «островитяне» объединяются в пару, опираясь на первые впечатления друг о друге, но на протяжении всего реалити они вынуждены повторно объединяться с кем-нибудь, выбирая, остаться ли в своей нынешней паре или поменяться партнерами. Победившая пара получает 50 тысяч фунтов стерлингов. Реалити продолжает выходить на телевидении с 2015 года.
«Любовь слепа» (Love is blind)
15 мужчин и 15 женщин в течение 10 дней встречаются друг с другом в специально построенных «капсулах», где они могут общаться через динамик, не видя друг друга.
Сначала они объединяются в пары в формате быстрых свиданий, позже – в формате длительных. Когда участник чувствует себя готовым, он делает предложение руки и сердца: если второй в паре отвечает согласием, то они наконец встречаются друг с другом лицом к лицу.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из реалити-шоу «Любовь слепа»
Затем помолвленные пары отправляются на курорт, на котором они проводят вместе время, знакомясь друг с другом. Они также общаются с другими парами, участвующими в эксперименте. После ретрита помолвленные пары переезжают в тот же жилой комплекс в городе.
Находясь в квартирах, они встречаются с друзьями и семьями, узнают больше о жизни своих партнеров и планируют свадьбы, которые состоятся в конце четвертой недели. У алтаря каждый участник решает, говорить «да» или «нет».