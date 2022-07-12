«Самые умные и талантливые люди страны!»: ТНТ запустит реалити-шоу, в котором понадобится интеллект

Во второй половине 2022 года канал ТНТ представит зрителям новое шоу под рабочим названием «Вызов». Это будет спортивно-развлекательное реалити с участием «самых-самых».

По задумке, 12 звезд из мира науки, искусства и спорта объединятся с 12 звездами шоу-бизнеса, чтобы пройти череду сложных испытаний. «Полоса препятствий» для участников подготовлена в Карелии.

Игроки поделятся на пары, и им предстоит решить задачи, которые требуют не только физических, но и интеллектуальных способностей.

«Среди участников есть знаменитые спортсмены, включая олимпийских чемпионов, музыкантов, звезд-блогеров. Самые умные и талантливые люди нашей страны!» - анонсировала шоу глава канала ТНТ Тина Канделаки.

Предварительно, съемки нового реалити пройдут летом, а готовая передача выйдет в эфир осенью.

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