Россия отказалась участвовать в «Детском Евровидении»

Россия в 2022 году не будет участвовать в «Детском Евровидении». Таким образом наша страна ввела ответные санкции за то, что они вывели Первый канал, ВГТРК и радиодом «Останкино» из Европейского вещательного союза (ЕВС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

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Напомним, в этом году неоднозначный финал взрослого «Евровидения» вызвал бурю негодования среди общественности, а также сомнения в объективности судейской коллегии и самих организаторов.

Победила украинская группа Kalush Orchestra. Вокалисты исполнили песню «Стефания», посвященную матери солиста группы, Олега Псюка. К победе трио привели зрители. Профессиональное жюри давало им лишь четвертое место.

В конце выступления со сцены прозвучали политические высказывания, что запрещено правилами конкурса, однако устроители проигнорировали это нарушение.

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