Раскрыт весь состав участников третьего сезона шоу «Звезды в Африке»

11 сентября на ТНТ стартует третий сезон популярного шоу «Звезды в Африке». На этот раз продюсеры решили собрать самых ярких звезд, которые будут бороться за выживание на берегу реки Лимпопо.

В битве сезонов примут участие Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев, Каролина Севастьянова и Вячеслав Малафеев, а также Стас Ярушин, Олег Верещагин, Роза Сябитова, Вики Одинцова и Саша Стоун.

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Правила проекта останутся прежними. Участники живут в лагере посреди саванны, у них нет еды и заработать ее можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова.