«Рабы любви»: стартует реалити о девушках, оказывавших интимные услуги

23 июня на канале «Пятница!» стартует социальное реалити «Рабы любви» — нового телепроекта от создателей шоу «Пацанки».
Героинями передачи выступят девушки, ставшие жертвами абьюза и сексуальной эксплуатации, которые хотят заново обрести себя и изменить свою жизнь. Они хотели любви, но столкнулись с насилием и жестокостью. Их обижали, ими пользовались. Теперь они собираются навсегда порвать с прошлым и жить по-другому.
Бывшие секс-работницы вступят в сестринство и восемь недель проведут в полной аскезе: без алкоголя, сигарет и средств связи. С ними будут работать психологи и коучи, а также сестры-наставницы: основатель движения секс-работников и тех, кто их поддерживает «Серебряная Роза» Ирина Маслова (в прошлом — тоже секс-работница), психолог Анна Иотко, коуч и эксперт по личностному росту Кейт Деннис.
Наставницы проекта «Рабы любви». Фото: канал «Пятница!»
«Я с ними на одной волне. Я не психолог, но моего опыта достаточно, чтобы понять их внутренние переживания, — говорит Ирина Маслова. — И я пришла, чтобы показать им, что выход возможен. Я благодарна, что решили делать такой проект. Я очень хочу, чтобы зрители полюбили героинь, приняли их и начали сопереживать. Надеюсь, нам удастся показать, что это просто девочки, что каждая из них достойна любви».
«Наш проект про то, как непросто и порой опасно быть женщиной в современной реальности. Каждая из участниц была жертвой абьюза или насилия. У многих не было возможности получить образование или устроиться на работу, благодаря которой они могли бы оплачивать свои счета и растить детей. Для всех них секс-работа — это выбор в состоянии отчаяния, потому что не могли, не знали или не умели по-другому. Но как и все девушки, они мечтают о семье и женском счастье», — добавляет Кейт Денис.
«У каждой девушки есть таланты и способности. Одна из причин их попадания в секс-индустрию — это равнодушие к их лучшим качествам в угоду стереотипов и давления над ними. Выбор любого насилия связан с непониманием своей ценности или с протестом, где и одно, и второе формируются прежде всего из печального, больного опыта», — отмечает Анна Иотко.
Не пропустите премьеру «Рабы любви» на канале «Пятница!» — с 23 июня, каждый четверг в 19:00.