«Рабы любви»: стартует реалити о девушках, оказывавших интимные услуги

«Я с ними на одной волне. Я не психолог, но моего опыта достаточно, чтобы понять их внутренние переживания, — говорит Ирина Маслова. — И я пришла, чтобы показать им, что выход возможен. Я благодарна, что решили делать такой проект. Я очень хочу, чтобы зрители полюбили героинь, приняли их и начали сопереживать. Надеюсь, нам удастся показать, что это просто девочки, что каждая из них достойна любви».

«Наш проект про то, как непросто и порой опасно быть женщиной в современной реальности. Каждая из участниц была жертвой абьюза или насилия. У многих не было возможности получить образование или устроиться на работу, благодаря которой они могли бы оплачивать свои счета и растить детей. Для всех них секс-работа — это выбор в состоянии отчаяния, потому что не могли, не знали или не умели по-другому. Но как и все девушки, они мечтают о семье и женском счастье», — добавляет Кейт Денис.

«У каждой девушки есть таланты и способности. Одна из причин их попадания в секс-индустрию — это равнодушие к их лучшим качествам в угоду стереотипов и давления над ними. Выбор любого насилия связан с непониманием своей ценности или с протестом, где и одно, и второе формируются прежде всего из печального, больного опыта», — отмечает Анна Иотко.