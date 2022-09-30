Пятый сезон шоу «Голос 60+» подошел к финалу

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Первый канал напоминает, что доход от зрительского голосования в предстоящем финале будет передан в благотворительный фонд «Старость в радость», который оказывает помощь пожилым людям и людям с инвалидностью в трудных жизненных ситуациях.

Фонд был зарегистрирован в ноябре 2011 года. В настоящее время он сотрудничает с интернатами и региональными социальными службами, оказывающими помощь на дому. Это более 600 учреждений в 64 регионах. Организация оказывает психологическую, финансовую, медико-социальную и бытовую поддержку, а также помогает открывать патронажные службы для ухода за пожилыми людьми.

Не пропустите финал «Голос 60+» — 2 октября в 18:40 в прямом эфире Первого канала.