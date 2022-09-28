«Пятница!» поможет матерям найти общий язык с непослушными дочерями

29 сентября канал «Пятница!» запускает новое социальное реалити под названием «Оторвы». Это шоу поможет решить вечный конфликт мам и дочерей и наладить их взаимоотношения.
Героинями каждого выпуска станут недовольные друг другом матери и дочери, уставшие от бесконечных претензий и споров. Им предстоит сделать шаг навстречу друг другу и разобраться во взаимном недовольстве.
Помогать участницам передачи будет команда психологов. Специально для проекта профессионалы разработали несколько психологических испытаний, в рамках которых мамы и дочери смогут восстановить доверие, найти взаимопонимание и достичь согласия.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что канал «Пятница!» занимается производством социальных проектов с 2014 года. Он выпустил благотворительное реалити «Секретный миллионер», программу по поиску биологических родителей «Зов крови», документальный проект «Попроси у неба», а также шоу «Пацанки» — про девушек с непростыми судьбами и зависимостями, которым помогают социализироваться, измениться и начать новую жизнь.
Не пропустите премьеру нового важного проекта «Оторвы» — 29 сентября в 22:00 на канале «Пятница!».