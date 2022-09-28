«Пятница!» поможет матерям найти общий язык с непослушными дочерями

29 сентября канал «Пятница!» запускает новое социальное реалити под названием «Оторвы». Это шоу поможет решить вечный конфликт мам и дочерей и наладить их взаимоотношения.

Героинями каждого выпуска станут недовольные друг другом матери и дочери, уставшие от бесконечных претензий и споров. Им предстоит сделать шаг навстречу друг другу и разобраться во взаимном недовольстве.

Помогать участницам передачи будет команда психологов. Специально для проекта профессионалы разработали несколько психологических испытаний, в рамках которых мамы и дочери смогут восстановить доверие, найти взаимопонимание и достичь согласия.