Пять лучших телепроектов с Мариной Федункив, которые вы могли не увидеть

Марина Федункив – востребованная актриса, певица и телеведущая. Ее героини – настоящие русские женщины – нравятся зрительницам, а сама Марина в интервью не стесняется говорить на табуированные для многих темы. О лучших телепроектах народной актрисы – в подборке Teleprogramma.pro.

«Моя жена рулит»

В прошлом году Марина Федункив стала лицом телеканала «Суббота!» и ведущей проекта «Моя жена рулит». Это кулинарное реалити, в котором мужчины готовят сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» процессом и мужьями через наушник.