Пять лучших телепроектов с Мариной Федункив, которые вы могли не увидеть

Какие сериалы и передачи стоит посмотреть с известной комедийной актрисой.
Марина Федункив в сериале «Реальные пацаны»

Марина Федункив в сериале «Реальные пацаны»

 

Марина Федункив – востребованная актриса, певица и телеведущая. Ее героини – настоящие русские женщины – нравятся зрительницам, а сама Марина в интервью не стесняется говорить на табуированные для многих темы. О лучших телепроектах народной актрисы – в подборке Teleprogramma.pro. 

  1. «Моя жена рулит»

В прошлом году Марина Федункив стала лицом телеканала «Суббота!» и ведущей проекта «Моя жена рулит». Это кулинарное реалити, в котором мужчины готовят  сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» процессом и мужьями через наушник.

Марина Федункив в проекте «Моя жена рулит». Фото: канал «Суббота!»

В борьбе за денежный приз некоторые пары показывают отличную командную работу, а другие, наоборот, оказываются на шаг ближе к разводу. Проект понравился зрителям, и новые эпизоды выходят на «Субботе!» по воскресеньям в 22:20.

«Реальные пацаны» 

Один из культовых проектов для Марины Федункив. В сериале она сыграла маму главного героя, и с тех пор словосочетание «мама Коляна» стала нарицательным. На сегодняшний день показали 8 сезонов проекта, а в конце августа стартует новый сезон.

Марина Федункив в сериале «Реальные пацаны» 

Кстати, сериал был официально признан культурным достоянием Пермского края, где родилась актриса.

Comedy Woman

В 2013 году Марина Федункив присоединилась к коллективу женского юмористического шоу. За годы работы на проекте Марина сыграла сотни ролей, а видео со скетчами девушек до сих пор набирают в Интернете миллионы просмотров. 

Марина Федункив в шоу Comedy Woman

Правда, сама актриса в интервью признавалась, что работа в женском коллективе давалась непросто и между участницами постоянно случались конфликты.

 «Все просто» 

Марина Федункив в шоу «Все просто»

Шоу с лайфхаками от Марины Федункив на все случаи жизни. В каждом эпизоде ведущая с юмором рассказывала зрителям, как решить бытовые проблемы: быстро починить сломанный каблук, пополнить гардероб, не потратив ни копейки, открыть консервную банку голыми руками и многое другое. Шоу «Все просто» подходит для семейного просмотра.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 

«Пригласите на свадьбу» 

В 2019 году Марина стала ведущей свадебного талант-шоу «Пригласите на свадьбу». В каждом выпуске жених и невеста выбирали не только свадебное платье, банкетный зал и торт, но и ведущего для их торжества. Помогали с выбором приглашенные звезды: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Анна Семенович, Николай Басков, Наташа Королева и другие. 

Марина Федункив и Анастасия Волочкова в шоу «Пригласите на свадьбу»

Помимо свадебных ведущих, в проекте также принимали участие люди с уникальными способностями: иллюзионисты, артисты лазерных и световых шоу, музыканты, пародисты и юмористы. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  