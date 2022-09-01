Пять лучших телепроектов с Мариной Федункив, которые вы могли не увидеть

Марина Федункив – востребованная актриса, певица и телеведущая. Ее героини – настоящие русские женщины – нравятся зрительницам, а сама Марина в интервью не стесняется говорить на табуированные для многих темы. О лучших телепроектах народной актрисы – в подборке Teleprogramma.pro.
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«Моя жена рулит»
В прошлом году Марина Федункив стала лицом телеканала «Суббота!» и ведущей проекта «Моя жена рулит». Это кулинарное реалити, в котором мужчины готовят сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» процессом и мужьями через наушник.
Марина Федункив в проекте «Моя жена рулит». Фото: канал «Суббота!»
В борьбе за денежный приз некоторые пары показывают отличную командную работу, а другие, наоборот, оказываются на шаг ближе к разводу. Проект понравился зрителям, и новые эпизоды выходят на «Субботе!» по воскресеньям в 22:20.
«Реальные пацаны»
Один из культовых проектов для Марины Федункив. В сериале она сыграла маму главного героя, и с тех пор словосочетание «мама Коляна» стала нарицательным. На сегодняшний день показали 8 сезонов проекта, а в конце августа стартует новый сезон.
Марина Федункив в сериале «Реальные пацаны»
Кстати, сериал был официально признан культурным достоянием Пермского края, где родилась актриса.
Comedy Woman
В 2013 году Марина Федункив присоединилась к коллективу женского юмористического шоу. За годы работы на проекте Марина сыграла сотни ролей, а видео со скетчами девушек до сих пор набирают в Интернете миллионы просмотров.
Марина Федункив в шоу Comedy Woman
Правда, сама актриса в интервью признавалась, что работа в женском коллективе давалась непросто и между участницами постоянно случались конфликты.
«Все просто»
Марина Федункив в шоу «Все просто»
Шоу с лайфхаками от Марины Федункив на все случаи жизни. В каждом эпизоде ведущая с юмором рассказывала зрителям, как решить бытовые проблемы: быстро починить сломанный каблук, пополнить гардероб, не потратив ни копейки, открыть консервную банку голыми руками и многое другое. Шоу «Все просто» подходит для семейного просмотра.
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«Пригласите на свадьбу»
В 2019 году Марина стала ведущей свадебного талант-шоу «Пригласите на свадьбу». В каждом выпуске жених и невеста выбирали не только свадебное платье, банкетный зал и торт, но и ведущего для их торжества. Помогали с выбором приглашенные звезды: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Анна Семенович, Николай Басков, Наташа Королева и другие.
Марина Федункив и Анастасия Волочкова в шоу «Пригласите на свадьбу»
Помимо свадебных ведущих, в проекте также принимали участие люди с уникальными способностями: иллюзионисты, артисты лазерных и световых шоу, музыканты, пародисты и юмористы.